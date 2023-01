Na post zmocněnce pro Ukrajinu má namířeno muž, jenž jí pomohl vybrat miliardu

Vláda v říjnu schválila program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské pomoci Ukrajině, na kterou by mělo Česko mezi lety 2023 až 2025 každý rok dát půl miliardy korun. Větší část programu je pokračováním pomoci poskytované letos a navazuje na dlouhodobé stabilizační a transformační působení Česka na Ukrajině. Zbytek by měl přispět k zapojení českých firem do rekonstrukce země napadené Ruskem.