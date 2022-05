Odpověď na klíčovou otázku. Víme, jak objet zúžený Barrandovský most

Do omezení provozu na nejdůležitější dopravní tepně v Praze zbývá týden. Už teď ale řidiči pociťují první komplikace, které jsou spojené s opravami mostu.

„Jižní spojka stojí už od Krče,“ popisuje řemeslník Jaroslav Oupěcha cestu ze svého bydliště ve Strašnicích přes Barrandovský most na Zlíchov, kde má jeho malá firma sklad. S materiálem jezdí přes most zase zpátky na staveniště do čtvrtého pražského obvodu.