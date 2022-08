Odškodnění za protiprávní sterilizace vázne. Čekají na něj desítky obětí

Ministerstvu zdravotnictví zákon ukládá vyplatit odškodné do šedesáti dnů od podání žádosti. Resort lhůtu ale nedodržuje a jako důkaz sterilizace neuznává nic jiného než zdravotnickou dokumentaci. Což by neměl.

„Vzala jsem, podepsala jsem – tam bych podepsala i smrt při těch bolestech. On mi řekl, že mi provedli sterilizaci. Já říkám, co to je ta sterilizace? Odpověděl, že už nikdy nebudu mít děti,“ popsala Televizi Seznam Gorolová. „Já jsem si to vůbec neuvědomovala, vůbec jsem slovo sterilizace neznala,“ dodala.