ANO slibuje tvrdší azylový zákon, konkrétní řešení ale zatím nemá

Seznam Zprávy po návrhu na zpřísnění azylového zákona pátraly, zatím ale neexistuje. A v ANO ještě nemají ani jednotlivé body, na nichž by měla novela stát. Hovoří pouze o tom, že by Česko mělo legislativně přitvrdit ve vyhošťování lidí, kteří jsou v zemi nelegálně.

Konkrétní recept, se kterým chce ANO vyrukovat a udělat z toho téma před volbami do Evropského parlamentu, nicméně popsat nedokáže. „Já na to nemám aparát lidí, jako má ministr vnitra. V hnutí jsme se ale dohodli, že vytvořím tým expertů, se kterými na té novele budu intenzivně pracovat,“ říká s tím, že v rámci bezpečnostního výboru by si ráda zřídila podvýbor, který by na problematice pracoval a řešení hledal.