Kampaň „Za Babiše bylo líp“ je dobrý nápad, vláda to má těžší, říká expert

Česko tento týden zaplavily billboardy, na kterých obyčejní lidé žehrají na současnou vládu a říkají, že „za Babiše bylo líp“. Podle politického konzultanta a zakladatele Institutu politického marketingu Karla Komínka kampaň hnutí ANO cílí na své podporovatele a voliče. Ne na někoho, kdo minulý rok volil premiéra Petra Fialu.

Podle odborníka má Fialův kabinet těžší pozici v tom, že na takovou kampaň může reagovat třeba vysvětlováním, jak funguje inflace.

„Aby to vládní koalice mohla vyvrátit, tak by museli začít lidem vysvětlovat, jak funguje inflace a komplikované finanční procesy, které byly započaty dávno za Andreje Babiše, a napasovat do toho ještě energetickou krizi a nestabilitu, která byla způsobena válkou na Ukrajině,“ říká Karel Komínek v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Jak hodnotíte billboardovou kampaň hnutí ANO?

Myslím, že to je celkem dobře načasované a za silnou stránku také považuji to, že tam vystupují na první pohled obyčejní voliči. Hnutí ANO má neskutečnou schopnost reagovat a vycítit nálady ve společnosti a následně k tomu vytvořit komunikační nástroje, které vždy udeří na citlivou část spektra.

Má kampaň nějaké slabiny?

Z mého pohledu není úplně jasné, jestli to směřuje vůči konkrétním volbám. V klasické politické komunikaci strany používají dlouhodobě barevná schémata, nějaké grafické symboly, loga a obličeje lídrů. Když máte senátní volby, někoho, kdo třeba kandiduje za ODS, tak to jednoznačně vidíte z billboardu. Tento billboard ale neodkazuje na nic. Je to celé černobílé, hnutí ANO sice v minulosti hodně používalo hodně bílé barvy, ale tou grafickou identitou to k němu nelze připojit.

A je to asi schválně, protože chcete celou situaci vykreslit tak, že si na to stěžují reální voliči. Je to velký odskok od toho, co se často v kampaních dělá. Není to tedy komunikace od politika směrem k voličům, ale od voličů směrem k voličům.

Takže využít voliče a ne politiky na billboardech je podle vás dobrý nápad?

Má to dvě roviny. Na lidi se valí spousta reklamy, takže mají tendenci ke klasické reklamě přistupovat nedůvěřivě. Když je na billboardu obličej politika, který říká, že ho máte volit, je jasné, že na tom má osobní zájem. Ale když vám kolega nebo známý řekne, že nějaká politická strana je super, tak máte mnohem větší tendenci tomu věřit. Nemá benefity z toho, když tu stranu budete volit.

V téhle kampani se využívá podobného efektu. Konkrétní obličeje, jména a zaměstnání jsou samozřejmě vybrány tak, aby nějakým způsobem částečně pokryly populaci. Je to dobře vybrané, lidé vypadají autenticky, mají představitelná jména, mají v uvozovkách nějaké normální profese, proto to vypadá civilně.

Žádné slabiny tedy nevidíte?

Nenapadá mě nic, co by tam bylo vyloženě špatně. Někteří komentátoři řekli, že kampaň přišla příliš brzy. Ale něco se děje ve společnosti, zvyšují se ceny, vidíme to na vlastních nákupech. A pokud se teď hnutí ANO podaří spojit to s vládou Petra Fialy, minimálně v té časové rovině, tak poté dosáhne nějakého efektu.

Mohou této kampani nějak čelit vládní strany?

Ano, ale má to dva základní problémy. První je v tom, že tato komunikace je převážně namířena na lidi, kteří mají s hnutím ANO vztah, nebo jsou jeho voliči. Necílí to na lidi, kteří před půl rokem volili Petra Fialu. Kus společnosti si říká, že na těch billboardech je pravda, když vidí, kolik teď stojí třeba zelenina. Druhá půlka si říká, jak je to pitomé, vždyť za Babiše bylo lépe Babišovi. Všichni jsou přesvědčení o své vlastní pravdě. Jsou to dvě oddělené bubliny, které se žádným způsobem nepotkávají.

Dá se to nějak vyvrátit?