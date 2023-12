Bývalý šéf NBÚ: Kdo potřebuje prověrku, si určuje Hrad

Například chybějící prověrka bývalého kancléře Vratislava Mynáře podle něj mohla být problematická. „Měl prověrku jenom na V (stupeň Vyhrazené, pozn. red.), tak to bylo naprosto absurdní, protože kdyby BIS sdělila, že hrozí teroristický útok pod nějakým stupněm utajení, tak mu to nesměli jako kancléři říct.“

Poradců může být mnoho a já nevím, co jim kdo říká nebo poskytuje. To nemohu posoudit.

Jsou čtyři kategorie, de facto tři. Vyhrazené, tam to v podstatě dělá organizace sama a tam jde o to, aby dotyčný měl 18 let, byl svéprávný a nebyl trestně stíhán. Takže to dostane v podstatě každý.