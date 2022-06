Gazdíka by měl v čele Ministerstva školství vystřídat ústavní právník Balaš

Novým ministrem školství by se měl stát poslanec STAN a ústavní právník Vladimír Balaš. V pátek odpoledne se na tom shodl celostátní sněm hnutí. ČT to potvrdil šéf STAN Vít Rakušan.

„Je to výzva. Chápal bych to jako službu příštím generacím. Protože, jak se nastaví vzdělávací systém teď, tak se budeme moci bavit o tom, jestli budeme prosperující zemí za 20 let,“ reagoval Balaš pro rádio Expres FM. Podle svých slov vidí několik aktuálních úkolů: začlenění ukrajinských dětí, důraz na kritické myšlení a ne memorování faktů a také pomoc školám s drahými energiemi.

„Měl by to být spíš někdo, kdo se školstvím zabývá systematicky. Já se zabývám spíš vysokým školstvím,“ řekl v pondělí s tím, že pokud by výběr přeci jen padl na něj, dovede si představit, že by se s tím dokázal popasovat.