Černochová: Ukrajině ještě máme co poslat, ale zásoby se tenčí

„Nám přichází různé systémy a technika tak, jak je máme objednané. Tu starou tak můžeme posílat tam. Děláme to a ještě nějakou chvíli to dělat budeme. Samozřejmě že se zásoby tenčí,“ uvedla.

Ministryně obrany podle svých slov ví, že má Polsko s dodávkami problémy. „Ale ne proto, že by třeba nechtělo Ukrajině pomáhat, ale že už jde do finále s tím, co má na skladě,“ upozornila.