Česká pošta plánuje nepotřebné pobočky prodat

„Budovy, které patří České poště a ve kterých se pobočky zruší, projdou posouzením, zda pro ně má Česká pošta další využití. Pokud ne, tak budovu nabídneme k odkupu. Buď přímým prodejem za cenu podle znaleckého posudku, to se týká případného zájmu obcí. Pokud by obec neměla zájem, bude budova nabídnuta prostřednictvím e-aukce, kde objekt získá ten, kdo nabídne nejvyšší cenu,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Vláda Petra Fialy bude rozhodovat do konce týdne o obecném nařízení, které poště umožní snížit počet poboček o tři stovky na 2900. Kabinet o tom ale nebude rozhodovat ve středu na svém jednání, protože nařízení nestihne do té doby projednat Legislativní rada vlády.

„Vzhledem k pochopitelnému zájmu starostů nechám nařízení schválit per rollam (hlasování na dálku, pozn. red.), jakmile projde Legislativní radou vlády, aby Česká pošta mohla starosty informovat co nejdříve. Věřím, že to bude do pátku,“ uvedl pro Seznam Zprávy ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).