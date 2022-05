Lékařům se snížil limit na zákroky, některé mohou na konci roku odmítat

Zářným příkladem může být letošní rok, který pojišťovny a zdravotníci zahájili s neochvějným přesvědčením, že platba za státní pojištěnce přinese do systému nějakých 142 miliard korun. A pak se koncem února dozvěděli, že to bude o 14 miliard méně, protože nový ministr financí se chce blýsknout úsporami. V takovém prostředí získává finanční plánování kvality adrenalinového sportu.

V úvodu citovaný Milan Kubek by si přál, aby podíl státu na zdravotnických financích postupně rostl, protože přes všechny potíže jde o relativně jistý, zákonem ukotvený příjem systému, který sice může podléhat politickým vrtochům, ale nikoli ekonomickým výkyvům a šokům.

A vláda, jak se zdá podle nastaveného valorizačního mechanismu, se rozhodla, že třetinový podíl je tak akorát, a podle zveřejněných výhledů na něm hodlá v dalších letech plus minus setrvat.

Dalším klíčovým parametrem, o nějž se ještě povedou tvrdé spory, je první platba za státní pojištěnce, od níž se posléze podle automatu budou odvíjet všechny ostatní. Ta se týká příštího roku a vláda ji navrhuje na úrovni 1878 korun měsíčně za každého ze zhruba šesti milionů státních pojištěnců. Tato částka je vyšší, než byla loni (1767 korun), ale nižší, než s jakou zdravotnictví letos začínalo a nastavilo na ni své výdaje (1967 korun). Letošní platba se v rámci vládních „úspor“ po snížení o čtyři stovky v půlce roku zprůměruje na loňskou úroveň. Ale výdaje do zdravotnictví už jsou nastavené a pojišťovny pokryjí 14miliardový rozdíl ze svých rezerv. Systém se tak dostane do hlubokého deficitu – příjmy budou zhruba o 23 miliard nižší než výdaje.

Pojišťovny i lékaři předpokládali, že ministr Zbyněk Stanjura (ODS) svou 14miliardovou politickou účetní fintu na úkor pojišťoven v dalším roce vykompenzuje a vrátí platbu za státní pojištěnce alespoň na úroveň začátku letošního roku. To, že je návrh skoro o stovku níž, byl pro hráče ve zdravotnictví šok.

V tuto chvíli je potřeba vedle sebe dát několik čísel. Letošní výdaje systému veřejného zdravotního pojištění by měly dosáhnout zhruba 440 miliard korun. Příjmy v příštím roce odhaduje ministr financí Stanjura na 459 miliard.

Pojišťovny nebudou chtít připustit další rok s deficitním hospodařením. „Pojišťovny v roce 2023 nechtějí ani sanovat předchozí ztráty, navyšovat zůstatky fondů, ani si ponechat meziroční růst výběru pojistného. Nicméně třetí deficitní rok v řadě by už znamenal vážný problém,“ říká kulantně Ladislav Fridrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven, který sdružuje takzvané zaměstnanecké pojišťovny (všechny kromě VZP).

V překladu to ovšem nemůže znamenat, že těch 459 miliard vrhnou pojišťovny komplet do zdravotní péče. Přinejmenším oněch 14 miliard, které jim z rezerv sebral ministr Stanjura, budou chtít určitě na své účty vrátit. Protože pojišťovny bez rezerv znamenají nižší akceschopnost v případě problémů a také přísnější hlídání regulací objemu péče. To zase česky znamená, že někteří lékaři mohou v závěrečné fázi roku odmítat poskytování určité péče, protože budou mít vyčerpaný limit od pojišťovny – a pojišťovna bez rezerv jim nadlimitní péči prostě nebude mít z čeho proplatit.