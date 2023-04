Chléb z cvrčků? Ať ho výrobci označí červeným písmem, chce Okamura

„Budeme navrhovat novelu zákona o potravinách. V ní by bylo povinné označení červeným tučným písmem o minimální velikosti 18 u výrobků, kde je přidaný hmyz,“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura. Dodal, že by v označení podle něj ještě mělo být, že jde o prováděcí nařízení Evropské komise.

Připomněl, že s přidáváním hmyzu do potravin se některé státy už legislativně vypořádávají. „Maďaři na to zareagovali tím, že uzákonili povinnost výrobce informovat spotřebitele o tom, že ve výrobku jsou produkty z hmyzu. Italové zase navrhují zákaz hmyzu v tradičních výrobcích jako pizza nebo těstoviny,“ vyjmenoval.

Mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý uvedl, že se označování takovýchto potravin „řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady“. „Pokud by se nová povinnost dostala do českého zákona o potravinách, byli by jí zatíženi pouze čeští výrobci a výrobci z ostatních zemí by se jí nemuseli řídit,“ upozornil.