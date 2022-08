„Cirkus. Zaměstnává celé město.“ Starostové se chystají na příjezd Babiše

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš koncem týdne opět vyjede do regionů za svými příznivci. Ve čtvrtek ho čeká Ústí nad Labem nebo Unhošť. Města se chystají na to, že mítinky může jako v minulých dnech doprovázet vyhrocená atmosféra.

Kapacita tamní městské policie je navíc omezená - momentálně má obec jednoho strážníka. „Docela mě překvapuje, že to řeší na poslední chvíli. Oficiálně si nepodali žádost, primárně by si pořádek měli zajistit sami,“ dodává starostka.

Jak budou vypadat bezpečnostní opatření na místě, tak zatím není jasné. Andrej Babiš již dříve řekl, že na doporučení policejního prezidenta „vyhradí místa pro odpůrce“. Prezidium to popřelo s tím, že takový preventivní zákrok by byl proti shromažďovacímu právu.

„Oznámili politické shromáždění. Poté ho doplnili o to, že pokud tam budou odpůrci, že pro ně vyhradí nějaký prostor. To je naprosto nepřípustné, my jsme je na to upozornili,“ popisuje starosta Václav Slavík (KDU-ČSL).