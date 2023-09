„Dělají si z nás blázny.“ Čtveřice konzervativních lidovců rozčílila koalici

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Čerstvé kroky ultrakonzervativního křídla poslaneckého klubu lidovců naštvaly i koaliční spojence.

Poté, co se liberálnější politici jen stěží vyrovnali s předprázdninovou diskuzí na téma manželství pro všechny, po které zlidověla hláška „hovězí je hovězí a kuřecí kuřecí“, přišel další nečekaný spor.

Čtveřice lidovců překvapila koaliční partnery, když bez jakékoli dohody předložila návrh, který má z tuzemských zákonů vyškrtnout náhradní mateřství.

Vláda se přitom zavázala, že náhradní mateřství bude regulovat, nikoliv zakazovat. Pravidla chce koalice nastavit společně – na začátku září se nad nimi dokonce poprvé sešla pracovní skupina, v níž mají lidovci svého zástupce.

Skupina lidoveckých poslanců navíc zvolila kontroverzní praxi takzvaného „přílepku“ – návrh se pokouší propašovat k zákonu o matrikách, který s náhradním mateřstvím nijak nesouvisí.

A koaličním kolegům došla trpělivost. „Poslankyně chtivé zákonné úpravy se mají zapojit do práce pracovní skupiny, a ne pokoutně lepit přílepky, které jdou proti rozhodnutí vlády,“ říká k incidentu místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS a členka odborné skupiny na Ministerstvu spravedlnosti Eva Decroix.

„Pokud tak činí, dělají si blázny z celé koalice a jen ukazují, že jde prostě o jejich vlastní boj, klidně proti všem,“ dodává s tím, že takto si společné fungování ve Sněmovně nepředstavuje.

„Těžko můžeme očekávat, že jsme pro lidi čitelní a důvěryhodní,“ zlobí se obdobně poslankyně za STAN Barbora Urbanová. Ta navíc připomíná, že každá z koaličních stran musela pro dobro koalice v lecčems ustoupit. Například při vyjednávání o konsolidačním balíčku.

„Pokud se ode mě chce, abych ctila koaliční dohody, nechápu, proč se toleruje chování mimo jakékoliv koaliční struktury,“ podotýká.

Poslankyně Martina Ochodnická z TOP 09 pak postup lidoveckých kolegů označuje za „nekorektní a nesystémový“.

„Normální brblání“

Do nejkonzervativnějšího křídla lidoveckého klubu se řadí především tři poslankyně – Nina Nováková, Pavla Golasowská a Romana Bělohlávková. Pod aktuálním návrhem, který rozčílil koaliční kolegy, je s nimi podepsán ještě Šimon Heller, autor výroku o kuřecím a hovězím, plus jeden z poslanců ODS.

V současnosti náhradní mateřství (pokud není za úplatu) zakázáno není, pohybuje se ale v šedé zóně. Hovoří se o něm pouze stručně v občanském zákoníku. A právě tuto pasáž chtějí lidovečtí poslanci zcela vyškrtnout.

Nina Nováková tvrdí, že chtěli jen pracovní skupině pomoci „vyklidit právní řád od toho pojmu“, aby měla čistý stůl na práci. Na kritiku koaličních kolegů říká: „Jestli někdo něco brblá, tak to je normální.“

Od stranických kolegů prý žádné výtky nezazněly. „Nebylo z toho žádné hromobití. My jsme to hlavně předem řekly na našem klubu,“ uvedla.

Seznam Zprávy oslovily předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku a ministra Marka Výborného s otázkami, co na kroky svých poslankyň říkají a zda budou řešit výtky koaličních partnerů. Na dotazy zatím neodpověděli.

Po červnové debatě o manželství pro všechny přitom jak Jurečka, tak Výborný chování některých svých poslanců kritizovali a vyzývali je k nápravě. Kritici z řad lidovců upozorňují na to, že „vést svatou válku“ je zbytečné a straně to nepomáhá.

Výborný například na stranickém fóru před prázdninami kolegům vytkl, že to pak vypadá, že jde o jediný smysl existence strany, protože nic jiného nemá. „Zcela to překryje jiná, pozitivní témata, která nás mají profilovat. Je to velká chyba. Toto musíme jako lidovci změnit,“ dodal.

Zdroje ze strany popisují, že konzervativní frakci narostlo sebevědomí poté, co byl po odchodu Výborného zvolen do čela poslaneckého klubu Aleš Dufek. I ten se počítá k odpůrcům liberálů ve straně.

Nedá se od něj tedy očekávat, že by právě on poslankyně za jejich postup kritizoval – což se ukazuje i v tomto případě. „Nemohu posoudit, zda návrh poslankyň je správný, nebo nesprávný. Je to jejich právo, já osobně jsem tento návrh nepodepsal,“ uvedl Dufek s tím, že postoj Novákové respektuje.

Paradoxně ale ani s ním nejsou lidovečtí „ultras“ úplně spokojení – Dufek je totiž zástupcem lidovců v již zmíněné pracovní skupině a chce počkat na její návrh. „Říkala jsem mu: ‚Aleši, nezlob se, je to signál Ministerstvu spravedlnosti, že se to nějak vyřešit musí,‘“ připustila výhrady ke svému spojenci poslankyně Nováková.

Nečekaný host

Jednání o úpravě náhradního mateřství provází řada sporů. Opoziční poslankyně ANO předložily návrh, který by ho zcela zakazoval i v rámci rodiny, a to pod hrozbou trestu vězení.

Zatím se příliš neposunula ani již zmíněná pracovní skupina, která má připravit koaliční návrh. Sešla se jednou a podle informací Seznam Zpráv toho moc neprobrala. Na jednání se totiž nečekaně objevil také Jan Gregor z Aliance pro rodinu.

Ultrakonzervativní organizace dlouhodobě lobbuje za úplný zákaz náhradního mateřství a v květnu na tiskové konferenci pořádané Ninou Novákovou předala Sněmovně petici s žádostí o zákaz.

Účastníci jednání odmítli před Gregorem citlivé věci do detailů řešit. Gregor se jednání zúčastnil jako jeden z pětičlenné delegace Ministerstva spravedlnosti, kde působí jako poradce náměstka Antonína Stanislava (ODS).

Stanislav Seznam Zprávám řekl, že oficiálně žádnou výtku nezaznamenal. „Pokud by přesto byla nějaká stížnost, uvítám, když mi to sdělí, abych to mohl řešit,“ uvedl náměstek. Zdůraznil, že přímo s Aliancí pro rodinu, jíž je Gregor místopředsedou, ministerstvo nijak nespolupracuje.

„Pan Gregor na ministerstvu v žádném případě není jako zástupce aliance, není v žádné funkci a nemá žádné pravomoci. Jeho osobní názory a postoje pro Ministerstvo spravedlnosti nejsou vůbec relevantní,“ dodal náměstek.

Aliance s ODS

Za to, že spolupracuje s lidmi z Aliance pro rodinu, byla ODS kritizována již dříve. Kromě Gregora jde o předsedkyni aliance Janu Jochovou. Ta dělá asistentku poslanci za ODS Václavu Královi. Jak již bylo zmíněno – pod sporným lidoveckým návrhem je podepsaný i jeden z občanských demokratů, poslanec Karel Haas.

Nicméně partyzánské akci lidovců a vlastního poslance nefandí ani šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, který se jinak počítá mezi konzervativní politiky.