Europoslanci řeší, jak potírat dětské porno. Návrh Komise označují za paskvil

Evropský parlament by měl do příštího léta přijmout legislativu navrženou Evropskou komisí, která má pomoci lépe odhalovat dětskou pornografii v online prostředí.

V současnosti to lze jen díky provizornímu řešení, kdy poskytovatelé hostingů kontrolují obsah de facto z dobré vůle.

Europoslanci ovšem nejsou v názoru na zmíněnou legislativu jednotní. Většina navíc Komisí předložený návrh – nazvaný Child Sexual Abuse Regulation – považuje za problematický, a to z hlediska zásahu do soukromí všech obyvatel Evropské unie. Podle odborníků na ochranu dětí je však nějaká forma kontroly potřebná.

„Mezi lety 2022 a 2023 narostlo množství obsahu zobrazujícího sexuální násilí páchaného na dětech o čtvrtinu. Ještě závažnější je nárůst hostování obsahu zobrazujícího brutální sexuální násilí na dětech zahrnující znásilnění, sexuální mučení a sadismus. To narostlo o 54 procent,“ říká Lenka Felcmanová, předsedkyně organizace Society for All a členka vládního výboru pro práva dítěte.