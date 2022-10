Fiala se dohodl se Zemanem na postupu ohledně Hladíka

Premiér s prezidentem domluvili další postup ohledně obsazení Ministerstva životního prostředí. Ve funkci ministryně končí ke konci měsíce kvůli nemoci Anna Hubáčková.

„Shodli jsme se na následujícím: Já v příštích dnech navrhnu, aby byl pověřen řízením ministerstva Marian Jurečka. Bude funkci vykonávat několik dalších týdnů do doby, než se definitivně vyjasní, jak je to se situací Petra Hladíka,“ informoval premiér.

Jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) do funkce se pozastavilo poté, co se o něj zajímala policie v souvislosti s aktuální kauzou kolem městských bytů v Brně.

Premiér minulý týden prohlásil, že Hladíka v současnosti nemůže prezidentovi „s čistým svědomím“ do role ministra navrhnout. Zeman navíc v minulých dnech pronesl, že možnost Hladíkova jmenování považuje za uzavřenou. Podle šéfa lidovců Jurečky však došlo k nedorozumění.

Nepozval je, protože posledně nepřišli

V pátek čeká Zemana předávání státních vyznamenání u příležitosti 28. října, kdy si země připomíná založení Československa. Na akci řadu politiků nepozval a z toho důvodu účast také řada politiků odmítla. Premiér však dorazí. „Možná tím řadě z vás neudělám radost, ale vím, proč tak jednám. A pevně věřím, že takto je to správné. Děkuji za pochopení,“ napsal ve vyjádření na facebooku.

O výběru hostů spolu v Lánech také hovořili. „Pan prezident mi sdělil, že pozval všechny členy vlády bez ohledu na jeho názor na kvalitu práce a že skutečně nepozval Markétu Pekarovou Adamovou a Miloše Vystrčila. Vysvětlení bylo takové, že je nepozval proto, že když je zval na předávání státních vyznamenání letos 7. března, tak oba odmítli přijít.“

Dodal, že v minulosti pozvánky odmítal například z důvodu, že nebyl zván rektor Masarykovy univerzity. „Ale teď jsem v pozici předsedy vlády a považuji za správné, abych se toho zúčastnil,“ zopakoval.

Prezident se s premiérem bavil také o rozpočtu na příští rok, který ve středu začala projednávat Poslanecká sněmovna. Zeman se schůze neúčastnil, ač bývalo zvykem, že se vždy přijel k navrhovanému rozpočtu vyjádřit. Důvody nesdělil a neřekl je ani premiérovi.

„Na to řeč nepřišla, je to jeho věc, kdy přijde do Sněmovny a za jakých podmínek. O rozpočtu jsme se ale bavili,“ řekl Fiala.

Dodal však, že prezidentova slova nedokáže reprodukovat přesně, Zemanův pohled je ale v zásadě kritický k vyšším deficitům a nepovažuje navržený rozpočet za protiinflační krok. „Jeho názor je, že by se měly řešit otázky daňových výjimek a další,“ doplnil.

Naopak souznění podle premiéra panuje v zahraniční politice, co se týče Ukrajiny. „Jsem velmi rád, že Česká republika vystupuje jednotně, že vláda i prezident zastávají jasné postoje v případě ruské agrese na Ukrajině,“ prohlásil.

Jednání o Praze? Vyžaduje to čas

Fiala dostal závěrem tiskové konference, kterou po setkání s prezidentem uspořádal ve Sněmovně, dotaz i na drhnoucí jednání o pražské koalici. Uvedl, že je i nadále zastáncem toho, aby v hlavním městě vznikla koalice na vládním půdorysu, avšak že veškeré rozhodování a vyjednávání je na v Praze zvolených politicích.

„Jsme demokratická politická strana a oni dostali důvěru voličů a oni tedy musí rozhodnout, jaká bude podoba koalice, do které vstoupí. Vím, že je to v Praze složité, dalo se to očekávat,“ prohlásil.