Evropu povede český premiér. Svět zatím neví, co si o něm myslet

„Ale strašně záleží na vytvoření osobního vztahu s ostatními evropskými politiky, víc, než by člověk čekal – určitě víc, než jsem čekal já. Do toho jsem v té době investoval všechno, co ve mně bylo,“ popisuje zákulisí evropských summitů a vrcholných schůzek Fischer.

Příprava podle něj může vypadat i tak, že si politik zjistí, co nejvíc detailů o svých protějšcích, spojencích a protivnících v jedné osobě. „Když jsem jel za Nicolasem Sarkozym (tehdejší francouzský prezident – pozn. redakce), někdo mi poradil: Jděte do své dobré angličtiny, nesnažte se o francouzštinu, on si v angličtině není tak jistý. I takové detaily musíte vědět,“ vzpomíná dále Fischer.

Horké chvíle zažívá předsednický premiér či premiérky i kvůli zájmu zahraničních médií. „To opravdu nevíte, jaké dotazy můžou padnout, na to se nejde úplně připravit. Je to do jisté míry improvizace a k tomu je třeba ještě to udržet v nějakém pohodě, nebýt štajf, a to si člověk musí říct: teď to zahraju a zahraju to dobře,“ popisuje svou zkušenost.