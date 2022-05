Generál: Na Slovensko pošleme pandury, vyloučené nejsou ani tanky

Parlament schválil v březnu mandát do 650 vojáků. Česká republika byla schválena jako vedoucí národ, náš mandát 650 lidí ale nemůže být naplněný hned od začátku. Museli jsme rychle přijet, začít plánovat, dělat dohody plus koordinovat další národy. Je tady 250 vojáků, z toho dvě třetiny je bojový prvek, rota výsadkářů ze 43. výsadkového pluku z Chrudimu.

Teď je tady nultá rotace, ta bude končit v druhé polovině června a bude vystřídána další jednotkou, která bude čítat do 500 vojáků. Bude to jednotka z mechanizovaného praporu.

Máme informace a pracujeme s tím. Týká se to samozřejmě celé armády. Víte, jaké jsou kroky státu, jsou tam nějaké dary pro Ukrajinu. Vedle té situace je to pro naši armádu také příležitost využít zkušenosti a poznatky. A jak to vypadá, tak se urychlí i nákupy zbraní.

Má to tři hlavní oblasti. Jedna je odstrašení, kdy svoji přítomností počty vojáků představují určitou sílu, takže je to protiváha. Dále je to výcvik, který se tady aktivně provádí, který reaguje na to, jak se dnes vede válka. A třetí úkol je být připravený v případě potřeby vést bojovou činnost. Vojáci jsou připraveni bránit alianční hranici.