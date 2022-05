Vrtulník a tanky v akci. Češi cvičili na Slovensku s vojáky USA

Před vstupem do vojenského prostoru je nutná kontrola a poté vjíždíme do míst, kde už několik týdnů Češi velí jednotce NATO na Slovensku, která se postupně formuje v souvislosti s posílením východního křídla Severoatlantické aliance po ruské invazi na Ukrajinu.

Do akce byly nasazeny tanky, obrněná bojová vozidla a zapojil se také americký vrtulník Black Hawk. To vše v kulisách zchátralých budov.

Nechyběli čeští výsadkáři z Chrudimi. „Jsme tady necelé dva měsíce a čekají nás ještě tři týdny do konce našeho nasazení. Běžný pracovní den probíhá tak, že máme svůj plán, kterého se držíme. Pro mě je to první nasazení, bylo to narychlo,“ popisuje pro Seznam Zprávy důstojník operační skupiny Filip, jak to na místě chodí.