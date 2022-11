Generál Šedivý: Je to připomenutí, že válka je opravdu blízko

Podle mého názoru se jedná skutečně o raketu, která selhala, tedy její technické navádění, takže dopadla na území Polska. Případně to jsou možná i úlomky raket. Myslím, že ani Poláci zatím nevědí, o co se vlastně jednalo. V každém případě je to připomenutí, že ta válka je opravdu blízko.

Myslím, že bude aktivován článek 4 NATO a je to přirozené. Článek 5 si myslím, že ne, to je přeci jenom jiná situace. Nemyslím si, že by Rusové úmyslně zamířili na území Polska. To by bylo z jejich strany velmi nezodpovědné a pro ně zničující.