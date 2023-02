Glosa: Babišovi kouzelníci se loučí. Pokračování příště

Zvláštní. Nebýt to Andrej Babiš a ANO, taková informace by vzbudila pozornost maximálně u vážných zájemců: novinářů, píáristů, lidí kolem marketingu a politiky. Jména lidí, kteří pracují i pro vysoce postavené činitele, obvykle širší veřejnosti nic neříkají. Někdy ani té užší. Tohle je ale jiný případ: událost vyvolává dojem, že se nemění jen jakési figurky na šachovnici, ale že se hýbou ledy.

Že je Andrej Babiš prvotřídní marketingový produkt, nebylo snad nikdy pochyb. Ta slitina velmi specifického charismatu, imagologických receptů a velké spousty peněz se svým způsobem stala předmětem respektu. I u těch, kdo Babiše nemohli vystát, respektive si o něm a jeho politice nedělali ani nejmenší iluze. Uvnitř bylo pusto a prázdno, ale výkřiky typu „čau, lidi“ nebo „sorry jako“ v různém kontextu prostoupily společností. Jako by to byly notoricky známé hlášky z nějakého céčkového filmu.

Tünde Bartha o billboardech „Nezavleču Česko do války“ řekla, že to „nevyvolává strach, ale odpovídá hlasu lidu“. „Nevymysleli jsme si to, vycházeli jsme z toho, co nám řekli lidé. Máme zhruba tři a půl tisíce dotazníků, pečlivě jsme seděli nad tím, co nám lidé vlastně píšou, máme k tomu analýzy. Naše společnost je z války vystrašená.“