Glosa: Úspory, nebo dovolená? Závod, kdo vydrží déle, začíná

Politici z obou táborů se podobně jako zápasníci v MMA dopředu „štengrují“, kdo vydrží bojovat víc kol. Ti vládní si utahují z opozičníků, že s plánovanými obstrukcemi stejně vydrží jen do momentu, než jim zavolají partnerky, ať už toho řečnění laskavě nechají, protože už mají zaplacenou dovolenou u moře.

Opoziční poslanci si zase střílejí z vládní pětky, že se během projednávání balíčku mezi sebou popere, rozhádá a div nerozpadne. To se asi nestane, každopádně následující dny budou rozhodující pro další vývoj tuzemské politiky.

Opozice tolik neriskuje, nemá co ztratit. Andrej Babiš a Tomio Okamura rozjedou tradiční soutěž, kdo déle vydrží bez přestávky mluvit a kdo víckrát řekne slovo „pětidemolice“ nebo vládu označí za neschopnou, asociální, elitářskou, nekompetentní, arogantní, kolaborantskou, probruselskou nebo třeba prouprchlickou.

Ale pozor, i útok na vládu se může snadno vymknout kontrole. Jak říkával bývalý šéf ČSSD Bohuslav Sobotka, s opozičními obstrukcemi je docela jednoduché začít, ale nejhorší je najít ten správný okamžik, kdy s nimi přestat. Když se totiž nekonečný humbuk ve Sněmovně přežene, zdiskredituje to politiku jako celek – a lidé se budou pohlížet po extremistech, podle nichž je sám Parlament neschopný, a tedy zbytečný.

Vláda schválila balíček bez změn, zároveň připustila drobné úpravy ve Sněmovně. Tam se sice může opřít o pohodlnou většinu 108 poslanců, z nichž řada má k výslednému slepenci výhrady. Podle jedněch by měly být úspory ambicióznější, podle jiných zvýšení daní citlivější.

Především ale ministr financí Zbyněk Stanjura přináší konsolidační balíček do Sněmovny ve chvíli, kdy o jeho kompetenci veřejně zapochybovali lídři hnutí STAN, druhé nejsilnější vládní strany. Předseda sněmovního rozpočtového výboru za Starosty Josef Bernard dokonce šokoval slovy o tom, že už nevěří číslům z Ministerstva financí. Takové výroky musejí značně znejišťovat laickou i odbornou veřejnost – ví pak vůbec vláda, co přesně dělá?

Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se někdo z vládního tábora utrhnul a vlastním pozměňovacím návrhem do balíku hodil vidle. Vzájemná nedůvěra a podezíraní z postranních úmyslů přesto nejsou zrovna nejvhodnější atmosférou pro nejdůležitější bitvu politické sezony. V takové situaci může leckdo podlehnout příležitosti propašovat do projednávaných změn své vlastní priority.