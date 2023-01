Historky z večeře premiérů. „Mysleli si, že jsem vegan,“ uvedl Paroubek

Ve své době bývali nesmiřitelnými politickými soupeři, kteří spolu někdy ani nemohli vydržet v jedné místnosti. Václav Klaus a Miloš Zeman, Mirek Topolánek a Jiří Paroubek či Petr Fiala a Andrej Babiš.

Na popud současného premiéra Petra Fialy (ODS) se však u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České republiky bývalí předsedové vlád v pondělí potkali u společného stolu v Kramářově vile. Seznam Zprávy u aktérů schůzky zjišťovaly, co bývalí či stále aktuálně vysoce postavení politici na schůzce řešili.

Po večeři v Kramářově vile, která trvala zhruba hodinu a půl, následoval koncert v Rudolfinu, který Úřad vlády připravil ve spolupráci s Českou filharmonií.

Úřednický premiér Jan Fischer, který vládl v letech 2009 až 2010, ocenil, že setkání se zúčastnilo hned devět bývalých předsedů vlád. „Byl to šťastný a dobrý projekt, který závisel na účasti. Kdyby pozvání nepřijalo tolik z nás, nebylo by to ono. Až na dva bývalé premiéry se zúčastnili všichni, kteří mohli,“ řekl Seznam Zprávám Fischer.

Atmosféru setkání v Kramářově vile popsal jako přívětivou a místy i nostalgickou. „Kdybych to měl popsat ve zkratce, měl jsem radost, že se potkali dospělí lidé. Uměli jsme spolu válčit, ale při tomto setkání šly jakékoliv spory stranou,“ dodal někdejší prezidentský kandidát.

Většina bývalých či současných politiků, kteří usedli do premiérské židle, dorazila s manželkami. I to se podle něho podepsalo pod přátelskou atmosférou, kdy hosté usedli u dlouhého stolu v jedné z místností Kramářovy vily a řeč přišla i na jejich rodiny.

„Václav Klaus k tomu poznamenal, že jako expremiéři jsme genderově nevyvážení. A měl pravdu, ženu v roli předsedkyně vlády jsme nikdy neměli,“ dodal Fischer.

Moderátor Fiala

Role moderátora celého setkání se chopil současný premiér Petr Fiala (ODS). „Šlo mu to velice dobře. Každý jsme dostali prostor vystoupit, abychom zavzpomínali na naši éru v premiérské roli, hovořili jsme o zkušenostech z našeho působení, co se nám povedlo a co třeba méně,“ popsal Fischer.

O aktuálních tématech ekonomické a energetické krize, se kterými se potýká Fialova vláda, bývalí šéfové vlády údajně nehovořili. Jen okrajově podle expremiéra Fischera přišla řeč na prezidentské volby, ve kterých je jedním z favoritů bývalý předseda vlády Andrej Babiš - rovněž účastník setkání v Kramářově vile.

„A byl jsem za to rád, nenastaly žádné spory. Domnívám se, že jsme vyslali v této době dobrý signál do společnosti, že navzdory některým vyhrocenějším momentům v minulosti jsme byli spolu schopní strávit příjemný večer. Byl to od Petra Fialy dobrý nápad, byť nebyl bez rizika. Byla to dobrá debata, byli jsme rádi, že jsme se mohli vidět,“ doplnil bývalý předseda úřednické vlády.

S tím souhlasil i jiný exšéf úřednické vlády Jiří Rusnok. „Byla to příjemná společenská událost a od premiéra Fialy pěkné gesto pozvat všechny své předchůdce. I když se tam sešli různí nesmiřitelní rivalové, už tam žádná nevraživost nebyla, čas všechno vyřeší,“ řekl Seznam Zprávám bývalý guvernér ČNB Rusnok.

Vegan Paroubek

Když už přišla řeč na prezidentské volby, expremiéři je řešili spíše individuálně při osobních rozhovorech. „Řekli jsme každý za sebe to nejpodstatnější z našeho působení v roli premiéra. Debata o současné politice a problémech se nevedla, bylo to zdvořilostní setkání. Když už, bavili jsme se o minulosti. Seděli jsme naproti sobě s Mirkem Topolánkem a nepovažovali jsme za důležité vracet se k našim sporům,“ řekl Seznam Zprávám někdejší předseda vlády z let 2005 a 2006 Jiří Paroubek.

Bývalý předseda ČSSD si dle svých slov objednal méně kalorický pokrm u slavnostní večeře. „Až se paní Talmanová (manželka Mirka Topolánka, pozn. red.) zeptala, zda jsem vegan,“ směje se Paroubek.

Jeho sociálnědemokratický předchůdce v roli premiéra Vladimír Špidla nechtěl zacházet do detailů. „Bylo to víceméně společenské setkání. Více informací poskytovat nechci,“ vysvětlil Špidla.

Večeře bývalých premiéru jako připomenutí vzniku České republiky je od premiéra důstojný čin, jež ho definuje. Stejně tak ovšem chápu Bohuslava Sobotku, ze odmítl sednout si za jeden stůl s Babišem, Zemanem či Paroubkem, a na večeři nepřišel. Pro stát i tak udělal za ty roky dost — Radek Pokorny (@tomasek2006) January 2, 2023

Setkání v Kramářově vile se nezúčastnili úřednický expremiér a bankéř Josef Tošovský (vládl v letech 1997 až 1998) a nedávný premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který se z politiky stáhl v roce 2018.

Jeho přítel a vlivný právník Radek Pokorný k tomu na twitteru naznačil, že Sobotkovi se nechtělo usednout vedle Andreje Babiše, Miloše Zemana či Jiřího Paroubka, jejichž vzájemné vztahy byly v minulosti na bodu mrazu.