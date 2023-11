Hlavní téma eurovoleb? Politici začínají znovu oživovat boj s migrací

Že jsou negativní emoce silným motivátorem pro to přijít i k méně oblíbeným volbám, potvrzuje i Karel Komínek z Institutu politického marketingu. „Když se na to podíváme bez emocí, je to chladný kalkul. Nemyslím, že by bylo možné zvolit téma, které by vyprovokovalo více emocí a zároveň by bylo možné ho dostat do veřejné debaty,“ míní. Téma nelegální migrace podle něj umí vyvolat silnou emoci u voličů i na základě několika videí a fotografií a následného slibu, že politik „toto nedopustí“.