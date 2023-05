Hnutí ANO nedá „zrádce“ Vondrák spát. Za jeho odvolání nabízí koalici obchod

Hnutí Andreje Babiše se nadále snaží odvolat Ivo Vondráka z vysoké funkce, kterou si ve Sněmovně ponechal i poté, co odešel z hnutí.

Situace došla tak daleko, že Babišova frakce nabízí koaličním poslancům za odstavení „odpadlíka“ ústupky. Mohla by například přestat obstruovat některé zákony.

Vondrák opustil ANO v únoru, ponechal si ale mandát poslance i šéfa školského výboru. Právě o tuto funkci jeho bývalým koaličním kolegům jde – podle ujednání s vládními stranami na ni má nárok právě ANO, které by na postu rádo vidělo svou stínovou ministryni školství Janu Berkovcovou.

Teď to ale vypadá, že Babišovi poslanci našli způsob, jak Vondráka z funkce přece jen dostat. Jak Seznam Zprávám potvrdily tři zdroje z koalice, z ANO přišla nabídka: když odvoláte Vondráka ze školského výboru, my zase ustoupíme jinde.

Hnutí například nabízí, že nechá ve třetím čtení projít novelu mediálního zákona. V něm chce vládní koalice navýšit počet členů Rady České televize na 18 s tím, že třetinu by volili senátoři.

Šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová takovou nabídku směrem ke koalici na přímý dotaz nepopřela. „Jednáme. Máme na to místo nárok,“ uvedla.

Že by za Vondrákovu hlavu nabízeli tu Köpplovu, Schillerová rázně popřela. „To vylučuji,“ řekla Seznam Zprávám.

Sám Vondrák o novém plánu, jak ho vystrnadit z místa, neslyšel. „Já se o to nezajímám. Ať se to děje, jak se to děje,“ uvedl.