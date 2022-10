Hrad mlží o Zemanově zrušeném programu. Na střeše zámku pracují dělníci

„Nehledejme za tím žádné spekulace. Jedná se o technickou záležitost. Není to nic, co by mělo spojitost s panem prezidentem a jeho zdravotním stavem,“ nechal se slyšet.

Seznam Zprávy: Dobrý den, bylo by prosím možné sdělit, co si představit pod pojmem technické důvody, kvůli kterým byl dnes zrušen program pana prezidenta?

„Zatím to nikdo nezrušil, takže by to mělo být. Nemám žádnou zprávu, že bychom neměli přijet. Máme to mít od 14 hodin,“ uvedl pro Seznam Zprávy starosta Lukavce Tomáš Šenfeldr, který se s hlavou státu potká i příští týden, kdy je plánovaná dvoudenní návštěva Ústeckého kraje.