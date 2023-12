Jsou to mužikovské manýry, Ruskem se zastrašit nenecháme, burcuje Černochová

„Verbální výpady vůči České republice, snaha předvolat si naše zástupce ‚na kobereček‘ v rámci Rady bezpečnosti OSN, výroky o zbabělosti, to vše je z ruské strany buranská neomalenost,“ uvedla Černochová pro Seznam Zprávy k diplomatickým dozvukům incidentu v Bělgorodu.

A to poté, co se Česko odmítlo zúčastnit zasedání Rady bezpečnosti OSN svolaného Ruskem kvůli sobotnímu ostřelování Bělgorodu. Moskva z něj viní ukrajinskou armádu a po Praze žádala, aby se jednání Rady bezpečnosti OSN zúčastnil její zástupce a vysvětlil české dodávky zbraní na Ukrajinu. Český ministr Jan Lipavský účast českého diplomata na zasedání odmítl.

„Je to Rusko, kdo pošlapává útokem na Ukrajinu mezinárodní právo, kdo zbaběle vraždí denně ukrajinské civilisty a ještě má tu drzost se na půdě Rady bezpečnosti OSN domáhat svých zájmů. Je to jen doklad toho, že Rusko nemá jako agresor v Radě bezpečnosti dávno co pohledávat,“ uvedla pro Seznam Zprávy česká ministryně obrany.