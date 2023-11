Kampaně Starostů povede strůjce úspěchu prezidenta Pavla

Nyní se slovenský stratég Michal Repa podle zjištění Seznam Zpráv vrací na českou scénu. Do svých služeb ho zlanařilo hnutí STAN, kterému bude pomáhat s přípravou volebních kampaní.

Informaci potvrdil předseda Starostů Vít Rakušan. „Na spolupráci s ním se těšíme,“ sdělil ministr vnitra Seznam Zprávám. Dodal, že spolupráce by se neměla týkat jen voleb v příštím roce (Evropský parlament, Senát a kraje), ale dle Rakušanových slov ideálně až do „velkých“ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2025.