„Ať to nedopadne jako s pivem Schillerové.“ S DPH u kávy si vláda zavařila

Káva je nápoj s DPH 21 procent. Mléko je potravina s DPH 12 procent. Jakou daň ale napočítat, když si dáte kávu s mlékem? A hraje roli i to, kolik mléka použijete? Těmito otázkami se už týden usilovně zabývají úředníci Ministerstva financí.

Vládou nově představený konsolidační balíček obsahuje změny v DPH – potraviny zůstávají v nižší sazbě 12 procent, nealkoholické nápoje se ale nově přesouvají do základní sazby ve výši 21 procent.

To zkomplikovalo výpočet sazby u některých položek, které kombinují nápoje a potraviny. Na Ministerstvu financí se jim přezdívá „hybridy“. Ředitel Odboru číslo 18 Ondřej Fasora, který řeší daň z přidané hodnoty, má nyní za úkol, jak z této nástrahy vykličkovat.

Na Ministerstvu financí a v zákulisí Sněmovny vyvolal takto komplikovaný výpočet obavy, jak se asi bude vysvětlovat provozovatelům restaurací a voličům. „To nesmíme připustit, vypadá to jako Schillerové DPH na pivo,“ sdělil Seznam Zprávám zdroj ze Sněmovny.

Pokud si ovšem host v podniku vypil lahvové pivo, spadalo do vyšší sazby 21 procent. A rozdíl byl i v tom, když si zákazník dal sice čepované pivo, ale odnesl si ho ve džbánku s sebou – i tehdy restauratér musel napočítat vyšší sazbu.

„Do dnešního dne se daňová sekce ministerstva soustředila na to, aby mohl konsolidační balíček jít do legislativního procesu, jehož první fází je připomínkové řízení. Všechny detaily a přeřazování produktů, které jsou připravované z mléka a kávy či čaje (latté, milkshakes, chai latte apod.), budou naši experti z daňové sekce řešit v příštích dnech tak, aby výsledek, do které sazby DPH budou tyto výrobky zařazeny, dával smysl a nevznikla z toho absurdita minulé vlády typu několik sazeb na pivo,“ uvedla Michaela Lagronová, šéfka Odboru komunikace na Ministerstvu financí.