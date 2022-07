Koalice nákup F-35 vítá. „Proč likvidovat něco, co funguje?“ zní z opozice

I předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) je spokojená: „Je to nejlepší možné řešení, na desítky let dopředu, které TOP 09 podporuje. Naši obranyschopnost musíme neustále zlepšovat, o to víc, že ruský medvěd útočí a pustoší.“

„Musela by se modernizovat stejně. Jestli bude platit vše, co se dnes dává dohromady do té fronty na F-35, tak v roce 2030 by v Evropě zřejmě létalo až 600 F-35. My v rámci naší mobility, našich schopností, máme za povinnost zajistit to, aby tady letouny mohly přistávat. My bychom museli – i pokud bychom měli jiné stroje – infrastrukturu modernizovat stejně, protože se do ní dlouhodobě neinvestovalo,“ reagovala na dotaz Seznam Zpráv, zda se počítá s modernizací vojenských letišť v případě úspěšného nákupu stíhaček z USA.