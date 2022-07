Gripeny končí. Česko začne jednat s Američany o nákupu stíhaček F-35

Jedním z nich byla budoucnost českého armádního letectva poté, co v roce 2027 skončí pronájem současných švédských gripenů. Dalším pak zakázka na dodání bojových vozidel pěchoty.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vysvětlila, co bude následovat: „V tuto chvíli sestavím týmy, budou tam zástupci ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničí, armády i vlády a to vyjednávání povedeme v tomto formátu. Na konci října 2023 pevně doufám, že budu moct dát do vlády další rozhodnutí.“