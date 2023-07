Komentář: Piráti mistrují ostatní. Vlastním průšvihem se chtěli promlčet

Alkoholové opojení, šermování nožem, divoká noční hádka, návrh na sex ve třech jako pokus o smír, další eskalace, fyzický útok muže na ženu, pěsti a kopance… a v hlavní roli tehdejší náměstek ministra vnitra a jeho asistentka v roli milenky. To vše v ministerském hotelu.

Na první pohled osobní skandál Piráta Lukáše Koláříka, ideální snad někam do bulvárních rubrik, má ve skutečnosti docela slušný potenciál výrazně poškodit věrohodnost Pirátské strany.

Nemuselo by to tak být, kdyby se s aférou svého člena dokázali Piráti rychle a rozhodně vyrovnat. Jenže místo toho vedení strany dlouho neoblomně mlčelo a snažilo se problém vysedět. Seznam Zprávy postupně oslovily všechny členy pirátského předsednictva, ale nikomu se celý týden nechtělo aféru nijak komentovat.

Připomeňme, že incident se stal už 1. června po společenské akci na Pražském hradě, kde se konalo vyhlášení ankety Hasič roku. A kde se popíjel alkohol do ranních hodin. Teprve 15. července, měsíc a půl poté, sám Lukáš Kolářík v tichosti oznámil, že rezignuje na post náměstka z osobních důvodů.

Teprve o další týden později se případem, opět v maximální tichosti, zabývalo vedení Pirátů, aby se usneslo, že kauza poškozuje pověst strany. To se už nemohli dál schovávat, protože postupně začaly vyplouvat detaily oněch „osobních důvodů“.

Piráti nic z toho neukázali a v reakci na Koláříkovu aféru selhali. Generační strana, jež vlétla do politiky s heslem „pusťte nás na ně“, tak přichází o svou důvěryhodnost. Slibovali, že budou lepší než tradiční zkorumpovaní a papalášští politici, kteří si jen užívají moci a své prohřešky skrývají.

Dlouhé mlčení pirátských lídrů bylo o to méně pochopitelné, že kolem aféry nejsou žádné pochybnosti a pro Lukáše Koláříka neexistuje ani milimetr prostoru pro obhajobu. Prostě jako muž tvrdě fyzicky zaútočil na ženu. A vše, co potyčce předcházelo, si zavinil sám.

Jak už to tak bývá, nejhůř vždycky dopadnou ti, co rádi poučují a mistrují ostatní, a vysvětlují jim, jak by se měli chovat. A když šlo o jiné, byli v tom Piráti opravdoví přeborníci.