Komentář: Proč je Pekarová terčem nenávisti? Není to jen sexismus

Mnozí příznivci ANO a SPD snášejí šéfku Sněmovny dokonce daleko hůř než premiéra Fialu nebo škrtajícího ministra financí Stanjuru, případně ministra sociálních věcí Jurečku oddalujícího penzi. Je to trochu paradoxní, protože předsedkyně TOP 09 jako jediná z lídrů pěti koaličních stran není členkou vlády. Dala přednost křeslu v čele Poslanecké sněmovny.

Z toho se ji ANO a SPD pokusily v úterý odvolat. Návrhu na odvolání čelila jako vůbec první předsedkyně v historii dolní komory. Opozičníci sice předem věděli, že se jim to nepovede, protože nemají dost hlasů, ale stálo jim to z nějakého důvodu za to. Jejich voliči byli uspokojeni – útočilo se na Pekarovou Adamovou jako na symbol nenáviděné vlády, kvůli níž rostou ceny, málo rostou penze, ruší se poštovní pobočky a chybějí léky.