Komentář: Vládu opustila předvolební zbabělost. Dobrá zpráva

O tři měsíce později už ve videu na sociálních sítích hlásá : „Bude to bolet.“ A celkem otevřeně se bavíme o zvýšení odvodů OSVČ na sociální pojištění, o zvýšení důchodového věku pro dnešní třicátníky na 68 let a o omezení mimořádných valorizací penzí.

Zejména takhle zpětně je ten pohled na populistické předvolební pábení dost smutný, ale je dobře, že se o nepříjemných věcech konečně začíná mluvit s trochou realismu. Dobře je i to, že se do debaty zapojují další hráči včetně opozice a odborů.

Protože o nic než parametrické změny zatím stále nejde. Jde o zásahy správně cílené na všechny tři vrcholy „důchodového trojúhelníku“ tvořeného příjmy systému (výběr pojistného), výší penzí (náhradový poměr) a počtem penzistů (věk odchodu do důchodu). Pokud bychom si chtěli některý z těchto zásahů odpustit, pak by na jiném z vrcholů musel souběžně tlak výrazně zesílit. Pokud bychom chtěli zachovat věk odchodu do důchodu, bylo by například nutné zásadněji zpomalit růst penzí nebo zásadněji zvýšit odvody či daně. A tak dále.