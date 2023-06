24 slibů. Co dokázal prezident splnit

Otevírání Pražského hradu, pravidelné brífinky s novináři, pravidelné kontroly v prezidentské kanceláři, ale i schůzky s premiérem a lídry opozice, transparentní tým poradců a regionální výjezdy. To je jen výběr z 24 slibů , k jejichž splnění se během prvních 100 dnů ve funkci zavázal prezident Petr Pavel.

„Úspěch svého prezidentství bych rád viděl v tom, že náš národ získá zpět zdravé sebevědomí a odhodlání měnit věci k lepšímu. Podmínky pro to, abychom hráli první ligu, máme více než příznivé,“ řekl Pavel novinářům při čtvrtečním hodnocení svého dosavadního působení.

Prvních 100 dnů mu vyprší na konci tohoto týdne. Seznam Zprávy se podívaly na to, jak úspěšná hlava státu v plnění svých slibů byla.

Jako jeden z prvních slibů splnil Pavel zahájení procesu otevírání Pražského hradu veřejnosti. V polovině dubna spolu s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) a policejním prezidentem Martinem Vondráškem oznámili, že zmizí kontroly u vstupu do areálu a dál zůstanou pouze namátkové.

Právě transparentní a pravidelná komunikace je dalším blokem, u kterého se hlava státu zavázala ke splnění několika úkolů. Podařil se systém pravidelných mediálních brífinků k připravovaným krokům. „Zatím jsme uspořádali 33 tiskových brífinků. Prezident od zvolení poskytl 60 rozhovorů, a to jak českým, tak zahraničním médiím. Číslo je tak vysoké, protože jsme se snažili vyhovět počáteční absenci slova prezidenta ve veřejném prostoru,“ řekla mluvčí hlavy státu Markéta Řeháková.

Dodala, že od inaugurace rozhovory utlumují. „Nechceme, aby se prezident stal komentátorem aktuálního dění, ale hovořil v okamžiku, kdy má co říci nebo je zapotřebí, aby veřejnost slyšela jeho názor.“

Prezidentův tým však už dříve novinářům přiznal, že změny v IT záležitostech jsou na Pražském hradě poněkud složité a systém nepružný. Dokazuje to třeba fakt, že ještě donedávna členky mediálního týmu prezidenta byly pro komunikaci s novináři nuceny využívat e-mailové adresy na platformě předvolebního webu generalpavel.cz.

Jedním ze slibů Petra Pavla bylo i představení organizační změny prezidentské kanceláře. Jak se změna povedla, zjišťovali reportéři Václav Dolejší a Ondřej Koutník v jejich pořadu Off record. Představili v něm většinu nových spolupracovníků hlavy státu.

Pavel ještě před inaugurací oznámil, že si pro komunikaci s mladými vybral Jana Špačka, autora oblíbeného pořadu Fabulace Jana Špačka. Ten to však pro Deník N odmítl, byť Pavla tehdy doprovázel na výjezdu do Ústeckého kraje.

Prezident na dotaz Seznam Zpráv uvedl, že i přes určitou zkostnatělost státní správy, o které hovořila Vohralíková, zažil po svém nástupu do úřadu spíš více příjemných překvapení než nepříjemných. Uvedl, že se za uplynulého čtvrtroku podařilo i dobře sladit kompletní prezidentský tým.

„Přišla se mnou skupina lidí z volebního týmu, která byla zvyklá na velkou dynamiku, pak zde byla stávající kancelář, která pracuje v kontinuitě a za druhé volební období Miloše Zemana nebyli zvyklí na příliš velké tempo. A do toho lidé, kteří přišli z úplně jiného prostředí. Dát to dohromady a sladit požadavky nějakou dobu trvá. Myslím, že se nám to úspěšně daří a myslím, že jsme se posunuli za tu dobu dál,“ řekl.