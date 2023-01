Mendelova univerzita přišla o akreditaci pro část doktorského studia

- Je to relativně nový instrument, školám rozšiřuje autonomii. Podmínkou udělení akreditace je například i ustanovení rady pro vnitřní hodnocení v čele s rektorem, která by měla hlídat kvalitu vzdělávání a plnění nastavených programů.

- V květnu 2021 schválil NAÚ i žádost Mendelovy univerzity. Brněnské vysoká škola získala institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání, včetně ekonomických oborů. Akreditace je vždy na 10 let, a tak by měla platit do května 2031, pokud nebude předčasně odebrána.