Městská policie se omluvila za příspěvek o kontrole bytů a smazala ho

V příspěvku se pohoršovala nad lidmi, ke kterým přišla dopoledne domů na neohlášenou kontrolní akci. „Některé lidi jsme mezi devátou a desátou dopoledne zrovna probudili, pár děcek rodiče zapomněli poslat do školy, nicméně viděli jsme i pozitivní věci, třeba uklizené byty,“ psali tehdy strážníci, kteří vše doprovodili i fotografiemi.

Vyvolalo to veřejnou debatu nad tím, zda je zvolený slovník vhodný, stejně jako zveřejněné informace. I když si strážnici původně za svým postupem stáli, později obrátili a příspěvek z facebooku stáhli.

„Naši strážníci při šetření sociálních pracovníků a pracovníků OSPOD působí vždy pouze podpůrně a přesně podle zákona s cílem zajistit bezpečnost těchto osob. Nikdy nevstupují do bytů a nestalo se tak ani v tomto případě,“ dodali strážnicí v prohlášení.

Na místě byla také média a primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM), který byl podle svých slov venku. Do terénu jezdí proto, že mu chodí stížnosti od místních obyvatel. Šéf strany Michal Šmarda se za Wolfa postavil, příspěvek samotný ale kritizoval.

„Městská policie zveřejnila nešťastně volený příspěvek. To je škoda a hlavně chyba. Věřím, že média nyní využijí možnosti otevřít seriózní debatu na důležité téma sociálního bydlení a vyloučených lokalit. Karviná má dobrého primátora. Na tom jeden nešťastný příspěvek městské policie nic nemění,“ postavil se za spolustraníka předseda Sociální demokracie Šmarda.

„Jistá dávka ironie je v našem regionu běžná. Jinde to zřejmě lidé berou jinak, chápu, ale u nás to tak je,“ uvedl tehdy pro Seznam Zprávy.

Ředitel Spolku Portavita vysvětloval, že se jednalo o kontrolu sociálního bydlení. Měli totiž coby organizace, která do bytů shání podnájemníky, ohlášené neplatiče a rodinu, která údajně neposílá děti do školy. Odmítl, že by byty kontrolovali kvůli úklidu, jak mohlo z příspěvku vyznít.