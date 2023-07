Michl radil Babišovi i Schillerové. Ministerstvo teď řeklo, kolik za to bral

Když Aleš Michl nastoupil do vedení České národní banky (ČNB), politicky mohl být spokojený zejména šéf opozice Andrej Babiš (ANO). Historicky k sobě totiž mají blízko.

Byl to právě někdejší ministr financí Babiš, komu v roce 2014 začal Michl radit. O čtyři roky později se vyhoupl do bankovní rady ČNB.

Hnutí ANO v minulosti sdílelo Michlovy komentáře, jeho názory v rubrice Jestřábi a holubice vycházely v deníku MF Dnes, jenž patří do Babišova holdingu Agrofert.

Co se týče vyplacené sumy, ministerstvo poskytlo pouze částečná data. „Aleši Michlovi bylo v období od 1. ledna 2016 do 31. října 2018 skutečně vyplaceno celkem 1 680 000 korun,“ stojí v odpovědi.

Zároveň ale uvedlo, že smlouva platila od 1. dubna 2014 do 31. října 2018, a to za 48 000 korun měsíčně. To odpovídá odměnám dalších rezortních poradců.