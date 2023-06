ČNB nechává sazby beze změny. Zdražování zůstává největší obavou

Podle ČNB není nutné sazby dále zvyšovat, a tlumit tak ekonomickou aktivitu. Výrazně se propadly prodeje nových hypotečních úvěrů, ochladil se i nemovitostní trh, domácnosti i firmy začaly výrazně šetřit a míra úspor je nyní podle údajů ČNB jedna z nejvyšších v Evropské unii. Je to reakce na vysokou inflaci.

„Pokud se ČNB rozhodne sazby snižovat již letos, bude to patrně nejdříve až na listopadovém měnovém jednání, kdy bude k dispozici nová prognóza, a to jen symbolicky o 0,25 až 0,5 procentního bodu, jelikož bude muset vzhledem ke krokům ECB snižovat úrokový diferenciál vůči euru opatrně, aby to nevedlo k citelnějšímu oslabení koruny,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.