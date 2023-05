Ministři se omlouvají za zpožděné důchody. Nový systém bude trvat roky

Několik tisíc lidí, kteří si před více než třemi měsíci zažádali o starobní důchod, je stále bez jeho výplaty. A zároveň jsou dlužníky zdravotních pojišťoven, které ještě od státu nedostaly informaci, že daní lidé jsou už v důchodu. Jedním z důvodů je podle politiků i odborníků zastaralý systém, v němž jsou vedeny důchody.

Tento týden to před poslanci přiznal i šéf České správy sociálního zabezpečení František Boháček, podle nějž je systém na vyřizování důchodů 40 let starý. Jeho ovládání prý zvládá jen velmi malá skupina zaměstnanců sociální správy.

„Tento systém je tak starý, že je skoro zázrak, že se ho daří držet v provozu,“ potvrzuje šéf projektu Hlídač státu a člen vládního expertního týmu pro digitalizaci Michal Bláha. A dodává, že stát se snaží nový systém neúspěšně vysoutěžit už 10 let. „Bohužel ho tehdy nesoutěžila ČSSZ, ale chtělo si ho tehdy soutěžit ministerstvo, které toho však nebylo schopno. Tendr byl proto dvakrát zastaven,“ vysvětluje.

Ministerstvo začalo dodavatele poprvé hledat v roce 2014, po dvou letech ale od dohody s vítěznou firmou odstoupilo, neboť prý resort neměl jistotu, že firma vše stihne dodat včas. Tendr z roku 2017 pak zrušil antimonopolní úřad, neboť výsledek napadla vítězná firma z roku 2014.

Nyní výměnu systému chystá sama ČSSZ, která by na něj ráda získala peníze z Národního plánu obnovy. Podle Boháčka, kterého citovala ČTK, by měl projekt trvat 10 let a měl by být rozdělen do postupných kroků.

Bláha není tak pesimistický a jeho zavedení odhadl na minimálně pět let. Důvodem, proč není možné nový systém zavést rychle, je podle něj jeho velká komplikovanost. „Je v něm hodně dat a má komplikovaný algoritmus, neboť se s každou legislativní změnou mění vzoreček výpočtu,“ vysvětlil.

Neetické a neslušné

Dodal, že ale ani to neznamená, že by stát měl svůj problém přenášet na lidi, kteří celý život platili odvody a nyní se kvůli prodlevě mohou dostat i do existenčních problémů. „Tento způsob řešení je od státu neetický a neslušný. Vyřešit by to mohl třeba jen dočasným vyplácením předpokládané částky a následným vypočítáním výše důchodu,“ uvedl.

Dodal, že jiným způsobem není možné vyřešit ani problém s pojišťovnami, které upozornily některé nové důchodce, že u nich mají dluh na pojistném. Dokud stát pojišťovně neoznámí, že daný člověk je nově důchodcem, nemá to pojišťovna jak zjistit.

Za prodlevy ve vyplácení nových důchodů se už omluvili i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a v pátečním rozhovoru pro ČTK také premiér Petr Fiala (ODS). „Omlouvám se všem klientům, kteří si žádají o důchod. Víme, že čekají dlouho a je to neúměrné, není to v pořádku,“ uvedl Fiala.

Extrémní počet zájemců o předčasný důchod Česká správa sociálního zabezpečení registruje za první čtyři letošní měsíce dramatický nárůst žádostí o předčasný důchod. Převážně jde o lidi, kteří se o ně už loni přihlásili. Úřady řeší trojnásobek žádostí o předčasné důchody

Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) v pátek novinářům řekl, že ho mrzí, že se situace některých domácností dotýká ekonomicky. Dodal však, že ani digitalizaci není možné zavést hned poté, co nastoupí nový ministr. „Ve státní správě bohužel nic nezadáváte takzvaně z ruky, ale musíte to nejprve nadefinovat, poté vysoutěžit, testovat a až poté předat do užívání,“ vysvětlil.