Místo na Ukrajinu do Arménie. Z hradního úředníka bude velvyslanec

Do Arménie podle několika zdrojů Seznam Zpráv odjede diplomat Petr Pirunčík. O něm se přitom ještě před ruskou agresí na Ukrajině hovořilo jako o člověku, jehož by prezident Miloš Zeman rád viděl právě na ambasádě v Kyjevě. Tato nominace dlouhodobě v českém diplomatické zákulisí vyvolávalo napětí.

A byl to nakonec zřejmě ruský vpád na Ukrajinu, co rozhodlo, že Pirunčík, jenž v posledních pěti letech pracuje pro Kancelář prezidenta republiky, na Ukrajinu definitivně neodjede.

Podle diplomatických zdrojů Seznam Zpráv se ovšem k plánu vyslat do Kyjeva vysokého hradního úředníka stavěla chladně i ukrajinská strana. A to čistě ze symbolických důvodů: prezident Zeman až do ruské únorové invaze opakovaně zastával vyhraněně proruské postoje, proti nimž se Kyjev v minulosti opakovaně ohrazoval.