My se tady jen chválíme, ale mohli jsme šetřit víc, zní v ODS

Lídři ODS na sobotní ideové konferenci slyšeli rychlou zpětnou vazbu od straníků z celé země, co si myslí o reformách ohlášených tento týden. Hlavní proud výhrad šel jinudy, než mnozí čekali: Občanským demokratům nejvíc vadilo, že vláda víc neškrtala a nepřinesla větší úspory ve výdajích státu. Naopak pro zvýšení některých daní, tedy porušení předvolebního slibu, měli větší pochopení.

„Já přijel na ideovou konferenci, těšil se, ale tady probíhají nějaké oslavné rituály. Vedení sedí na pódiu a má pochvalné projevy, jak jsou dobří a odvážní. V prvních řadách sedí ministři, poslanci a jejich asistenti, kteří tomu freneticky tleskají. A my ostatní vzadu na to koukáme. Roky říkáme, jak je stát obalený tukem a je potřeba ho zbavit špeků, a pak na to rezignujeme,“ zlobí se olomoucký člen ODS a podnikatel Richard Benýšek, který své straně v minulosti dával milionové sponzorské příspěvky.

Oznámené škrty národních dotací (55 miliard korun), úspory na provozu státu (11,2) a snížení objemu platů ve veřejné sféře (9,7) většině delegátů konference přišlo málo ambiciózní.

„Zvýšení některých daní chápu. To je jako v byznysu, změna strategie, když se změní vnější okolnosti,“ přemýšlí u kávovaru v předsálí jeden z členů ODS Jakub Šanda. „Ale pokud jde o výdaje státu, tak to není dieta. To je, jako kdybych se rozhodl zhubnout a jen si ostříhal nehty i vlasy, oholil chlupy a radoval se, jak jsem snížil váhu.“

Ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura na podobné výtky kolegů opakovaně odpovídal, že i on by rád prosadil ostřejší úspory, ale výslednou dohodu označil za kompromis mezi pěticí vládních stran.

„Kdybychom vládli sami, tak bude objem snižování deficitu a tempo zhruba podobné, ale větší důraz bychom rozhodně dali na snižování výdajů než zisk nových příjmů. To bychom ale museli vládnout sami a mít většinu v obou parlamentních komorách,“ prohlásil Stanjura.

Řada dotazů se týkala škrtnutí 55 miliard dotací. Zatím totiž zůstává částečně v mlze, o jaké tituly přesně půjde. Ví se především to, že nejvíc se jich zrušilo na ministerstvech průmyslu a zemědělství.

„Já bych zrušil všechny dotace, jsou k ničemu, je s tím spojena byrokracie a jsou neefektivní. Třeba u nás na ve městě nestavíme to, co akutně potřebujeme, ale to, na co zrovna jsou dotace,“ vyprávěl místostarosta Tišnova Karel Souček z ODS.

Ozývala se také obava, aby oznámené škrty nezůstaly jen slibem na papíře. „Zvýšení daní nepovažuju za dramatické. Lidé to pochopí, ale musíme zároveň s tím opravdu udělat i ty úspory na straně státu. Pokud by se to nestalo, je to naše sebevražda v přímém přenosu,“ řekl poslanec Petr Bendl.

Řadoví občanští demokraté z regionů také docela často v projevech kritizovali Fialův kabinet za špatnou komunikaci reformních kroků. Čtvrteční tisková konference, na níž představovali balíček opatření ke konsolidaci veřejných financí, trvala skoro tři hodiny.

„Vláda měla spustit masivní komunikační kampaň ještě před oznámením balíčku. Aby všichni věděli, proč jim budeme sahat do peněženek. Že si stát žil nad poměry a kdo to způsobil,“ řekl v diskuzi k tématu financí starosta Běchovic Ondřej Martan.

„Jsem přesvědčen, že přestože nás to vlastně zdržuje od práce, tak je potřeba, abychom lépe vysvětlovali, co děláme a proč to děláme. Tady máme rezervy,“ souhlasil s ním šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Nejhlasitějším a prominentním kritikem úsporného balíčku je místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček. Výslednou dohodu označuje za „krvavý kompromis“, za který ODS podle něho ponese jisté politické náklady.