Mynář s Nejedlým dorazili za Zemanem domů. Řešili, kdo o něj bude pečovat

Tento týden to bude měsíc, co se Miloš Zeman přestěhoval z lánského zámku, kde trávil významnou část svého desetiletého prezidentského mandátu, do nedalekého nově postaveného soukromého rodinného domu.

Během prvního měsíce se mělo vyjasnit, kdo bude o bývalou hlavu státu, která je upoutána na invalidní vozík, pečovat. Dříve měl Zeman nepřetržitě ku pomoci zdravotní sestry ze soukromé pečovatelské firmy Senior Home Group, která spadá do finanční skupiny Penta Hospitals.

Jisté je, že ty u něj zůstávají i po vypršení prezidentského mandátu a s vysokou mírou pravděpodobnosti o něj budou pečovat i v budoucnu.

Redaktoři Seznam Zpráv navštívili ulici, kde Zeman bydlí, v předchozích dnech vícekrát a pokaždé před domem stálo auto zmíněné pečovatelské firmy.

Mluvčí Penta Hospitals Vladislav Podracký už potvrdil, že služby budou zajišťovat i nadále a s rodinou exprezidenta jednají o detailech nového ošetřovatelského kontraktu.

„Budeme i nadále (pro exprezidenta Zemana) zajišťovat zdravotní služby na základě indikace ošetřujícím lékařem. Podrobnosti se dolaďují,“ uvedl Podracký s tím, že jde o služby hrazené zdravotní pojišťovnou s případnou spoluúčastí pacienta.

Jak vše bude ale přesně vypadat, by měl sdělit sám Miloš Zeman, případně někdo z jeho okolí.

„Dohodl jsem se s panem prezidentem, že to teď nebudeme komentovat a až přijde ten správný čas, tak s tím veřejnost seznámíme. A věřím, že to bude v brzké době. Předpokládám, že to bude formou nějakého veřejného prohlášení,“ uvedl v pondělí na dotaz Seznam Zpráv prezidentův dlouholetý poradce Martin Nejedlý.

„Daří se mu dobře“

Minulý čtvrtek byl právě Nejedlý u prezidenta v jeho novém domě poprvé osobně navštívit. A dorazil v doprovodu bývalého hradního kancléře Vratislava Mynáře, jak přímo na místě zjistily Seznam Zprávy.

Muži přijeli vozem s řidičem a u exprezidenta strávili dvě a půl hodiny. Právě otázky ohledně další péče, stejně tak zřízení nové prezidentské kanceláře v Praze, měly být, jak Nejedlý dopředu avizoval, předmětem jednání s rodinou Zemanových.

Po schůzce Nejedlý nechtěl nic komentovat. „Myslím, že panu prezidentovi se daří velmi dobře,“ řekl pouze, společně s Vratislavem Mynářem nastoupil do auta a odjel.

Kdo zaplatí péči?

K řešení přitom není jen rozsah péče, ale také celkové náklady a kdo je uhradí. Jak už Seznam Zprávy dříve informovaly, za dosavadní nepřetržitou zdravotní péči o hlavu státu platila prezidentská kancelář v posledních měsících firmě Senior Home Group pravidelně mezi 160 až 170 tisíci korunami. A to nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Kolik z celkového objemu péče platí Zemanova pojišťovna, není známo, ale rozhodně nikdy pacientům neproplácí celodenní přítomnost sester.

Jak už dříve uvedla prezidentka Asociace domácí péče ČR Ludmila Kondelíková, standardní postup je takový, že pojišťovny uhradí nanejvýš tři návštěvy sester u pacienta v jednom dni. Přitom každá návštěva je v rozsahu maximálně jedné hodiny.

„Je tam ale výjimka, když jde o umírajícího pacienta v terminálním stadiu, který obvykle potřebuje častější péči. Tam je možné až šest návštěv denně,“ doplnila k obecně platnému postupu Kondelíková. Pokud by medicínsky bylo třeba ještě více než šest návštěv denně, bylo by podle ní nutné získat povolení revizního lékaře a takto rozsáhlou péči kombinovat i se sociální službou.

Jestliže péče o Miloše Zemana zůstane nepřetržitá, musel by rozdíl zaplatit místo hradní kanceláře někdo jiný. Příjem exprezidenta by na to nestačil.

Prezident po odchodu z funkce dostává rentu 50 tisíc korun a k tomu má zhruba 23 tisíc korun starobní důchod, jak sám uvedl. Vedle toho získá víceúčelovou paušální náhradu ve výši dalších 50 tisíc korun měsíčně, ta má ale podle zákona sloužit zejména k provozu kanceláře a zaplacení asistenta.

Zemanův dosavadní poradce Martin Nejedlý naznačuje, že placení nebude problém. Přitom odkázal i na další Zemanovy podporovatele ze spolku Přátelé Miloše Zemana. „Rozhodně nebudeme porušovat zákony a rozhodně nebudeme dělat to, že by se pan prezident měl za něco skrývat,“ uvedl Nejedlý.

Manželka s dcerou nablízku

Prezident se může více než dříve spoléhat i na pomoc nejbližší rodiny. Obyvatelé Lán potvrzují, že manželka Ivana a dcera Kateřina jsou mu stále nablízku. Podle starosty obce Ernesta Kosára chodí ženy denně na procházky se psem nebo do obchodu či místní restaurace na oběd.

„Potkali jsme se, když byly na procházce, tak jsem se ptal na jeho (exprezidenta Zemana) zdraví. Paní Ivana říkala, že je všechno v pořádku. A také, že si užívají nového bydlení. Mají prý jen trošku nervy, protože ještě není všechno dodělané,“ uvedl Kosár.

V prvních dnech se u bývalého prezidenta doma zastavila i Kateřina Rydlová. Jde o ženu, která se po boku Miloše Zemana objevila předloni na podzim. Bylo to na videu z nemocnice při podpisu dokumentu ke svolání dolní komory.

U postele tehdejšího prezidenta stála společně s bývalým předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem a exkancléřem Vratislavem Mynářem. Později se ukázalo, že pracuje na zámku v Lánech na pozici servisní pracovnice prezidenta republiky.

Od loňského podzimu, kdy byla z vedení zámku Lány odvolána ředitelka Michaela Javůrková, vede zámek právě Rydlová. Seznam Zprávy ji v prvních dvou dnech po přestěhování Miloše Zemana zastihly u exprezidentova nového bydliště.

„První den, když se přestěhoval, jsem tam vezla sestřičky a druhý den jsem mu vezla nějaké osobní věci, které tady po něm zůstaly,“ vysvětlila důvod svých návštěv Rydlová s tím, že od té doby u Miloše Zemana doma nebyla. „Samozřejmě k panu prezidentovi jsem měla blízko, to nepopírám. Kdyby mi zavolal, že něco potřebuje, tak bychom mu určitě vyšli vstříc,“ dodala.

Turistická atrakce

Nové bydliště bývalého prezidenta Zemana se stalo také určitou turistickou atrakcí. S otevřením zámku veřejnosti se zvýšil ruch v obci a podle starosty Kosára se návštěvníci často ptají, kde Miloš Zeman přesně bydlí. Reportéři Seznam Zpráv na místě viděli několik aut, které zastavily v ulici u Zemanových a jejich vilu si fotografovaly.

Na návštěvu by se za ním rádi vypravili i někteří staří přátelé z dob, kdy býval Miloš Zeman premiérem. Třeba bývalý ministr dopravy Jaromír Schling. „Mám to v plánu, že jej navštívím. Rád bych s ním hovořil, teď bude mít snad více času,“ říká. Obdobně je na tom i exministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. „Musí se ale (Miloš Zeman) v novém domě nejdříve zabydlet a usadit. A také musí nejdříve přijít nějaká iniciativa z jeho strany, nechci se tam vlamovat,“ podotýká třiadevadesátiletý Grégr.