Na vířivku vám nepřispěju, řekl Michálek Okamurovi. Ten mu vyčetl porno

Poslanci řeší ve Sněmovně úsporný tarif. Během jeho projednávání se ale někteří opoziční poslanci pustili do politiky vlády, ti na oplátku kritizovali opoziční návrhy.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek se ohradil proti návrhům SPD na plošnou pomoc. Uvedl, že vláda by neměla pomáhat bohatým lidem.

Okamura si toto nenechal líbit a proti Michálkovi vytáhl několik let starou kauzu jeho přítelkyně Michaely Krausové. „Já mám doma vířivku jako desetitisíce lidí. Vaše přítelkyně zase doma točí porno. S okurkou a válečkem. Každý podle svého gusta, já ve vířivce, vy okurka a váleček,“ rozčílil se Okamura.

Přestřelku ukončil předsedající schůze Jan Skopeček (ODS) lakonicky proneseným: „Vracíme se do obecné rozpravy, další vystoupí pan poslanec Novák.“

„To je vaše válka! Ale ne proti Putinovi, ale proti vlastním občanům. A teď máte strach, co řeknou lidé. Říkáte Putin. Už běžte s tím Putinem. Veřejnost je naštvaná na vás, ne na Putina,“ řekl rozhořčeně poslanec Foldyna.

„Ty štváčské řeči o tom, že se tady zvedl prapor války - kde bychom dneska byli, kdybychom nebyli mezi těmi, kdo iniciovali postup celé Evropské unie včetně USA? Za humny bychom měli Rusáka, který by už si brousil zuby na to, jak se sem vrhne k nám. Tak se, prosím vás, pane Foldyno, vzpamatujte, sedněte si na motorku a s ruskými vlky si jeďte do Ruska. Nazdar,“ reagoval na Foldynu lidovecký poslanec.