Nejen Pavel. Vysvětlení, co se děje na generálním štábu, chtějí i poslanci

Vysvětlení by si rád poslechl i stranický kolega ministryně a člen výboru Pavel Žáček (ODS). „Samozřejmě, že mě to zajímá. Chci ale slyšet od těch, kteří jsou označeni jako hlavní aktéři, jestli je ten problém takový, nebo ne. Nechme to proběhnout, oba jsou profesionálové,“ řekl Seznam Zprávám.

„Prosadili jsme (s Řehkou, pozn. red.) dvě procenta HDP na obranu, to znamená finance na to, po čem vojáci vždy volali. Je to náročné a nemají a nemohou mít všichni vždy stejný názor, ale vždy jsme se nakonec shodli. Pokud by mezi námi byly závažné spory, tak bych pana generála v květnu nenavrhovala vládě a prezidentovi na povýšení do třetí generálské hodnosti,“ napsala ve vyjádření pro Seznam Zprávy.