Nejen půl milionu za fotografie. Středula zveřejnil, komu platil za kampaň

Bývalý prezidentský kandidát Josef Středula předložil Úřadu pro kontrolu politických stran a hnutí účet za svou kampaň pro volby na Hrad. Učinit tak musí do 90 dnů od voleb všichni kandidáti.

Největší otazníky visely nad Středulovým závěrem předvolební kampaně. Odborářský boss totiž stihl loni po Vánocích během několika dnů utratit přes pět milionů korun, které mu těsně předtím na volební účet odeslal olomoucký miliardář a člen ODS Richard Benýšek. Z volebního účtu nebylo jasné, komu peníze odešly.

Jak nyní zjistily Seznam Zprávy, dle zprávy o financování kampaně inkasovala celkem 5,2 milionu korun brněnská PR agentura Red Elephant.

Peníze šly na kontaktní kampaň, propagační předměty, reklamy na sociálních sítích či PR a marketing. Někde v těchto kolonkách se „ztratilo“ i půl milionu korun za focení, což byla částka, která v lednu budila značnou pozornost.

Platby proběhly mezi 29. prosincem a 9. lednem, kdy Středula zároveň v televizní debatě oznámil, že z prezidentských voleb odstupuje. Tehdy podpořil Danuši Nerudovou. Celkem Středula od loňského července do konce kampaně dle transparentního účtu od sponzorů vybral 9,6 milionu korun, k dnešnímu dni zbyla na účtu necelá koruna.

250 tisíc dostal Středula od společnosti Motor Jirkov Group. Za firmu jedná sponzor ODS Miroslav Dvořák, členem představenstva je známá postava jihočeské ODS Pavel Dlouhý přezdívaný „kníže z Hluboké“. Dalších 2,9 milionu korun získal Středula od spolku Společně pro lidi, který však odmítal zveřejnit jména dárců.

Seznam Zprávy zajímalo, jak je Středula spokojený s vynaložením sponzorských peněz a efektivitou činnosti firmy Red Elephant.

„Byla to agentura, která se mnou spolupracovala. Rozhodně využila peníze efektivně. Nedošlo k ničemu, co by mělo jiný charakter. Jsem na to docela přísný a nepřipustil bych, aby došlo k čemukoliv jinému,“ řekl na dotaz Seznam Zpráv.

Muž od hejtmana

Odborový předák Josef Středula si pro prezidentské klání vybral agenturu Red Elephant na samém počátku předvolební kampaně.

Loni v listopadu Seznam Zprávy informovaly, že se Středulou spolupracuje lobbista Jan Slánský – jemuž se v politickém zákulisí přezdívá Hroch. Na jeho jméno Seznam Zprávy narazily právě v souvislosti se společností Red Elephant, kterou oficiálně vlastní Lenka Valachovičová. S ní se Slánský dle svých slov zná delší dobu. Odmítl tehdy, že by agenturu ve skutečnosti ovládal on.

Potvrdil, že se Středulou je ohledně kampaně v kontaktu. „Okrajově řeším konzultace v oblasti strategie. Váš zájem mě těší, ale nevím, jestli je to zajímavé,“ řekl Seznam Zprávám. Jak a kdy přesně spolupráce začala, si vzpomenout nedokázal. Nechtěl prozradit ani to, jak přesně Středulovi radil. „Bohužel nemohu, to by nebylo profesionální.“

Zdroje Seznam Zpráv hovořily o tom, že Slánský se neformálně v týmu angažoval při shánění peněz. To lobbista popřel. S předsedou odborů se prý znal v té době zhruba 10 let.

„Z doby, kdy jsem pracoval na Asociaci krajů. Je známou věcí, že to bylo v době hejtmana Michala Haška. Dneska už nemáme společná témata,“ vylíčil genezi vztahu se Středulou a vztah k bývalému jihomoravskému hejtmanovi. „S panem Slánským nijak nespolupracujeme a nejsme v kontaktu už delší čas,“ reagoval loni v listopadu na dotaz Michal Hašek. Že by v kampani pomáhal i on, odmítl.