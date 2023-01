Středula dal za fotky půl milionu. V Česku opravdu nezvyklé, zní z oboru

Seznam Zprávy oslovily profesionální fotografy a marketéry, kteří v minulosti politiky fotili nebo se na kampaních podíleli. Ti se shodli, že pokud by šlo o dlouhodobou práci fotografa se slavným jménem, částka 500 tisíc za fotografie je reálná. V kontextu Středulovy kampaně jim však přijde přemrštěná.

Na druhou stranu potvrzuje, že pokud by šlo u Josefa Středuly o dlouhodobé fotografování renomovaným fotografem v řádu měsíců, pak si takovou částku dovede představit. „Nejedná se jen o mačkání spouště fotoaparátu, jak si mnoho lidí představuje, ale je to o znalosti řemesla, prostředí a v neposlední řadě je to fyzicky i psychicky náročná disciplína,“ uvedl.