Vše zdokladujeme, tvrdí Středulův tým o „vyluxovaném“ účtu

Ještě loni v září se dalo z transparentního účtu Josefa Středuly vyčíst nejen to, za co zaplatil, ale i komu. Uváděl například společnost Red Elephant, které platil za vedení kampaně, nebo firmu RailReklam, která mu zajišťovala reklamu.

Na začátku prosince však prezidentský kandidát od této transparentní praxe ustoupil. Nyní trvá na tom, že příjemce peněz zveřejní až tři měsíce po volbách, tedy jak mu to ukládá zákon. Kolem financování Středulovy kampaně tak zůstaly nejasnosti, stejně jako dosud nedořekl příběh svého odstoupení z prezidentského klání. Žádost o rozhovor odmítl s tím, že až po volbách.

„Uhradit faktury znamená vyluxovat? Já myslím, že to je úplně v pořádku. Pokud máte nějakou službu, také přece musíte zaplatit. To není žádné luxování, to je normální obchodní vztah s těmi, kteří vám ty služby poskytli,“ vysvětloval v rozhovoru pro Český rozhlas rychle utracené peníze z posledních dní.