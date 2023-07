Nejisté volební eso lidovců. Senátor Fischer odmítl vstoupit do strany

Jeho kandidatura za lidovce do Evropského parlamentu pak měla straně pomoci se zastavením trendu klesající podpory, která v předvolebních průzkumech setrvává pod pěti procenty.

Předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se ve stranickém nominačním procesu propadl až na 5. místo. A pokud by lidovci kandidovali v koalici Spolu, obsadil by ještě nižší pozici.

Na dotaz, zda je ve hře, že za stranu do europarlamentu kandidovat nebude, uvedl: „To nechám bez komentáře.“

Tomáš Zdechovský, europoslanec, člen předsednictva a pravděpodobný lídr strany pro evropské volby, doufá, že senátor od záměru kandidovat za lidovce neustoupí. „Věřím, že na kandidátce zůstane. Z jeho vystupování jsem měl pocit, že chce naši kandidátku posílit, a spolupracovat s námi i do budoucna,“ napsal redakci.

Jedním z faktorů, který nesli lidovci ve stranických primárkách nelibě, bylo, že odmítá vstoupit do strany.

„Zúčastnil jsem se stranických primárek, byla to pro mě první zkušenost podobného typu a všem zúčastněným členům KDU-ČSL děkuji za férovou diskuzi. Zcela samozřejmě v ní padaly otázky na stranickost nebo podobu případné spolupráce. Odpovídal jsem, že jako celoživotní nestraník, který působil desítky let ve státních službách, ani teď o vstupu do jakékoli strany neuvažuji,“ vysvětlil Fischer.