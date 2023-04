Piráti po letech chystají změnu. „Revize kopírovacího monopolu“ má jít stranou

„Objevují se další výzvy, na které musíme reagovat, a stanovy by to měly reflektovat. Konkrétně jde třeba o stále urgentnější klimatickou krizi nebo o výzvy v oblasti energetiky. Tato témata se již promítají do programových dokumentů. Nejde tedy o změnu směřování strany,“ řekl Seznam Zprávám.

„Osobně to beru jako přirozený vývoj a snahu sladit to, co v politice reálně děláme s deklarovanými cíli. V současnosti to může být trochu matoucí,“ uvedl.