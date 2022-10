Bartoš pod palbou. Města i developeři kritizují nový stavební zákon

„Je totiž nutné, aby takový zákon nejen výrazně urychlil povolování všech staveb, ale dodal i potřebnou právní jistotu stavebníkům, kteří by měli už do jednoho roku vědět, zda mohou začít stavět, či nikoliv. Ke zrychlení stavebního řízení pomůže i připravovaná digitalizace. Právě na digitalizaci všech procesů klademe mimořádný důraz, protože se musíme vyrovnat zemím, které jsou v této oblasti vyspělé. Není možné zaostávat v minulém století, kdy se vše řešilo papíry a frontami u přepážek. V tom mi dá myslím každý za pravdu,“ říká ministr.

Novela je trnem v oku ale také velkým městům v čele s Prahou. Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč ji označil za krok zpět o deset let. „Města jsou pro výstavbu klíčové prostředí a s městy to nebylo vůbec diskutováno,“ řekl. Dodal, že při tvorbě zákona by se mělo brát v potaz, co brání kvalitní výstavbě, a ne co vadí ministerstvu.